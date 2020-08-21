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Томские ученые помогут сохранить исчезающие виды родиолы

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Сотрудники Ботанического сада Томского госуниверситета помогут сохранить редкие лекарственные растения — родиолу розовую (золотой корень), родиолу морозную и родиолу ярко-красную (красная щётка), которые оказались на грани исчезновения из-за активного использования человеком.

Как сообщает пресс-служба вуза, новые данные об экологии этих краснокнижных растений, особенностях их воспроизведения помогут учёным разработать рекомендации по восстановлению популяций в природных условиях. Проект поддержан Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева.

«Из трёх видов родиолы, которые являются объектами нашего исследования, самое плачевное состояние у родиолы ярко-красной, которую в народе часто называют красной щёткой, — рассказывает заведующий лабораторией редких растений СибБС ТГУ Алексей Прокопьев. — Данный вид очень востребован, широко используется в народной медицине. Несмотря на то, что красная щётка растёт в горах, куда очень тяжело забраться, люди, в том числе местное население, активно заготавливают это растение. Лекарственными свойствами обладает подземная часть растения, поэтому заготовка нередко превращается в полное уничтожение популяции».

Родиола розовая также очень востребована, поскольку служит основой для препаратов с иммуностимулирующим и адаптогенным действием. Но ее состояние, по словам Алексея Прокопьева, не столь катастрофично. Прежде всего потому, что уже созданы агротехнологии её возделывания в искусственных условиях. В частности, сотрудники Ботсада ТГУ научились не просто выращивать родиолу розовую, но и первыми в России начали делать это в промышленных масштабах. Золотой корень выращивался для одной из томских пищевых компаний, производившей на основе родиолы розовой энергетические напитки.

«Многие считают, что после заготовки растения родиолы способны восстановиться за два-три года, но это ошибочное мнение. Родиола живет и развивается достаточно медленно, это растение — долгожитель, чей максимальный возраст может достигать 80 лет. На реабилитацию ей порой необходимо 10-15 лет. Родиола морозная растёт в высокогорьях по берегам водоемов, около снежников. Она тоже весьма подвержена антропогенному давлению», — говорит Алексей Прокопьев.

В рамках нового проекта учёные СибБС исследуют популяции различных видов родиол в горах Южной Сибири. В частности, сотрудники Ботсада изучают уязвимость природных популяций, их возрастной состав, способности видов к самоподдержанию и возобновлению, берут пробы для исследования биологически активных веществ. Новые данные будут использованы для составления рекомендаций по охране трех видов краснокнижных растений и разработке мер, необходимых для возобновления популяций в природной среде.

Как отмечает Алексей Прокопьев, разработка и усовершенствование технологий возделывания исчезающих видов, с одной стороны, позволяет создавать сырьевую базу в интересах фармпредприятий, с другой стороны — значительно уменьшить антропогенное давление на природу и сократить риски исчезновения редких видов растений.

В сообщении также отмечается, что учёные Ботанического сада ТГУ уже создали множество подходов для выращивания редких и экзотических лекарственных растений, которые сейчас входят в коллекцию. Её основу около 140 лет назад заложил основатель сибирской ботанической школы Порфирий Крылов. Сейчас в фонде Ботсада насчитывается более 300 видов лекарственных растений.

Фото: СибБС ТГУ

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