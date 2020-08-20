Девятилетний мальчик на электросамокате попал под машину в Томске
21 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 20 августа, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.05 на пересечении улиц Дзержинского и Усова. Здесь 57-летняя женщина-водитель Toyota Corolla при повороте налево сбила ребенка. По предварительным данным, ребенок пересекал улицу Дзержинского на электросамокате по линии тротуара.
С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение. В момент ДТП несовершеннолетний находился без сопровождения взрослых.
Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 664422.
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