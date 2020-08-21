Пилотная зона. Как «Микран», ТУСУР и МТС используют возможности первой в Томске сети 5G

21 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба МТС

Накануне, 20 августа, на территории бизнес-инкубатора ТУСУР «Дружба» и в одном из цехов «Микрана» заработала первая в Томске сеть нового поколения от компании МТС. 5G-сеть будет работать в только в помещениях и будет использоваться исключительно в научно-исследовательских и производственных целях.

В церемонии запуска приняли участие первые лица администрации Томской области. Почему это мероприятие значимо для региона и чего ждать от 5G томичам в ближайшие годы — в нашем материале.

Что такое 5G

Пятое поколение мобильной связи — телекоммуникационный стандарт связи нового поколения, который обеспечивает связь на скорости до 3,7 Гбит/секунду. Время между запросом и ответом сети составляет всего 4 мс. Кроме того, на одном квадратном километре могут быть подключены от 200 000 устройств до 1 000 000. При этом расход батарей гаджетов, работающих на 5G меньше, чем у 4G-оборудования.

На сегодняшний день сети 5G можно встретить лишь в 5 тестовых зонах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Набережных Челнах (на ПАО «КАМАЗ») и, со вчерашнего дня, в Томске.

«Сегодня очень знаменательный день для Томской области и всей страны. Томск с сегодняшнего дня станет пионером в развитии систем связи в стране. Это по праву, Томск действительно первооткрыватель. 140 лет назад был создан первый за Уралом Томский госуниверситет. В 1955 году первое за Уралом телевизионное вещание было в Томске и сегодня, 20 августа 2020 года мы запускаем протокол связи 5G», — сказал на церемонии открытия губернатор Сергей Жвачкин.

«Системы связи нового поколения — 5-6, это перспективная инновационная технология, которая позволит улучшить все наши сервисы. Можно долго перечислять плюсы, но в целом — это улучшение качества жизни населения в самых востребованных ситуациях, которые есть на сегодняшний день», — отметил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Почему это круто

Зоны 5G создаются для тестирования протоколов работы нового стандарта. Другими словами, в этих зонах специально обученные люди проверяют, как новые устройства работают с сетью нового поколения, ускоряя эволюцию всего мобильного интернета. И речь идет не столько о качестве потокового видео на смартфонах, сколько о работе различных умных устройств — от элементов «умного» дома до компонентов «умного» города, вроде смарт-освещения или видеонаблюдения.

«Сегодняшняя пилотная зона в ТУСУРе дает возможность студентам напрямую тестировать связь. В компании МТС около года назад запущен бизнес-инкубатор 5G. Сейчас в нем находятся 8 проектов, 4 млн рублей на них выделены. Это проекты в области интернета вещей. Ребята придумывают голограммы, AR, VR активности, беспилотники. Эти решения могут быть использованы нами здесь для наших нефтегазовых компаний. У наших предприятий есть возможность фактически первыми успешно применять сети 5G в медицине, промышленности, сельском хозяйстве», — отметила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Что с этим будут делать дальше

Перед каждой российской тестовой зоны 5G стоят свои научно-исследовательские задачи. В Томске же сложилась уникальная ситуация — полигон объединяет наукоемкое производство, вуз и оператора услуг связи. Именно поэтому перед томской пилотной зоной ставятся довольно амбициозные задачи. Сегодня сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System. Однако в 2021–2022 годах устройства должны быть заменены на отечественную базовую станцию, которую разработают на томском полигоне.

«В первую очередь мы ставим практические задачи перед полигоном. Это научные исследования в области 5G, — отметил Виктор Рулевский. — Данный полигон позволит обеспечить нам тот технологический суверенитет в наших разработках, начиная от элементов, компонентов, до приборной базы. Конечно, это и отработка систем защиты, верификации данных, потому что мы все понимаем, что без защиты личных данных невозможно развитие общества».

Еще одна задача томского полигона — подготовка квалифицированных кадров, которые будут уметь работать в новом стандарте.

Когда 5G станет доступна всем

К сожалению, а для кого-то, возможно, к счастью, появление тестовой зоны 5G в Томске не гарантирует внедрение сети нового поколения в повсеместное использование. По словам губернатора, приблизительный график установки 5G в Томской области может появиться только в следующем году.

«На сеть нужны частоты, которые выделяются не очень быстро. Мы знаем, что есть ограничения для внешней сети. Мы надеемся, что наши разработки (совместные с ТУСУРом и „Микраном“-прим.ред.) очень помогут запустить 5G-сеть в России быстрее», — сообщила Марина Фещенко.

При этом она отметила, что запуск пилотной зоны в Томске дает городу преимущество. МТС, единственный в стране мобильный оператор, обладающий лицензией на использование 5G-сетей, с большей вероятностью выберет для запуска нового стандарта мобильного интернета город, в котором есть такая тестовая зона.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Тэги/темы: