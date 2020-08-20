В Томске установят 70 новых остановочных павильонов за 7,3 млн рублей

До конца 2024 года в Томске будут установлены 70 остановочных павильонов. По предварительным данным, на эти цели необходимо около 7,3 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.

В этом году новые объекты появились по 5 адресам – у Краеведческого музея по пр. Фрунзе, по пр. Ленина в районе ул. Учебной, библиотеки Томского госуниверситета, по ул. Нахимова. Регулярно силами подрядчика администрации ведется текущий ремонт элементов павильонов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения.

За два предыдущих года в Томске был установлен 21 павильон на остановках общественного транспорта. Комплексы были смонтированы по ул. Красноармейская (ост. «ул. Красноармейская»), по пр. Фрунзе (ост. «Л. Толстого», «Областной рынок» в две стороны, «ул. Тверская» и «Краеведческий музей»), по ул. Советской (ост. «Городской сад» в обе стороны), на трамвайной остановке «пл. Дзержинского» (павильоны были установлены на остановке в обе стороны, кроме того, здесь появилась посадочная площадка).

Предполагается, что установка павильонов станет одним из этапов программы совершенствования городской инфраструктуры. Кроме этого в программу входит нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров, пешеходных ограждений, дополнительное освещение переходов. Все эти мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и водителей.

В 2014-2016 годах в Томске было установлено 66 новых остановочных павильонов, из них 62 – на муниципальные средства, 4 - на средства инвесторов: два по ул. Красноармейской, на ТЭМЗе, по пр.Комсомольскому и на пл. Ленина.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Среди целей проекта увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85%, снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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