Томичам раздадут флажки с российским триколором

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 22 августа, в честь празднования Дня Государственного флага Российской федерации волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздадут флажки с российским триколором, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Акция стартует в 14.00 в 4 торговых центрах Томска: «Волна» (пр. Мира, 48/3), «Смайл» (ул. Учебная, 48д), «Изумрудный город», (пр. Комсомольский, 13б) и «Манеж» (ул. Беринга, 10).

Все волонтеры будут одеты в футболки с символикой Всероссийского общественного движения, а также, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией всеми средствами индивидуальной защиты — маска и перчатки.

День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Один из официально установленных праздников России, но не является выходным днём.

Праздник посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

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