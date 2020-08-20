Томские пожарные вывели из леса мать и дочь, которые пошли собирать грибы и заблудились

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Вчера, 19 августа, в лесном массиве в окрестностях поселка 86-й квартал Томского района заблудились две женщины - 80-летняя мать и ее 50-летняя дочь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о заблудившихся поступило в 21.15. Женщины отправились на автомобиле собирать грибы, однако, когда настало время возвращаться домой, они не смогли завести машину, попытались выйти на дорогу и заблудились.

На поиски были направлены спасатели пожарно-спасательной части № 4 с. Тимирязевское. С женщинами диспетчеры МЧС постоянно поддерживали связь по телефону. Одним из ориентиров, указанным сборщиками дикоросов, стала ветка газопровода. В 2 часа ночи пожарным удалось обнаружить женщин. Сотрудники МЧС доставили их в пожарно-спасательную часть и напоили горячим чаем, после чего отправили в Томск на такси.

В сообщении отмечается, что за оставленным в лесу автомобилем хозяйка планирует вернуться сегодня.

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