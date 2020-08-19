В Томске загорелось еще одно здание бывшего училища связи на Никитина

19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня вечером, 19 августа, в Томске загорелось 4-этажное неэксплуатируемое здание на территории бывшего училища связи по пер.Плеханова, 13. Это здание - соседнее с тем, где произошел пожар накануне, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.25. Пожар удалось ликвидировать в 19.13. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте работали 5 единиц техники, около 20 человек. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, накануне, 18 августа, в Томске загорелось одно из зданий бывшего училища связи. Здесь, на четвертом этаже горели мусор и обрешетка крыши.

Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина). Позже территорию училища связи передали ТВМИ.

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