Нелегально работавший детский лагерь со спецназовской тематикой закрыли под Томском

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Управление Роспотребназора по Томской области уличило детский палаточный лагерь «Спецназ дети» в том, что он функционировал в период запрета на работу лагерей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Постановлением Томского районного суда лагерь должен временно приостановить деятельность. Лагерь располагается в поселке Молодежный Томского района.

На странице лагеря в соцсетях есть запись от 1 августа, в которой говорится, что, несмотря на сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, руководители учреждения «все же провели тренировочные сборы на открытом воздухе».

«Данный формат в условиях пандемии контролирующие органы не приняли, но мы успели принять большую часть юных новобранцев», — говорится в сообщении.

По данным организаторов лагеря, дети за время нахождения в нем получают «военный билет», проходят строевую и огневую подготовку, учатся стрелять, собирать и разбирать автомат, выживать в лесу, общаться жестами спецназа и вязать узлы. После подготовки дети участвуют в военно-тактических играх.

На сайте лагеря уточняется, что его организатором является ООО «Хэппи арт».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хэппи арт» зарегистрировано в Томске в 2011 году, занимается творческой деятельностью, деятельность в области искусства и организации развлечений. Руководителем и единственным бенефициаром является Евгений Ченков.

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