В Томске предотвращен крупный пожар

19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 19 августа, в Томске сотрудники МЧС предотвратили крупный пожар на ул.Дальне-Ключевской, 64, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 12.05. К приезду пожарных между металлическим ангаром и недостроенным кирпичным зданием горел утеплитель.

«Было плотное задымление, осложняющее тушение пожара», - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Томской области Алексей Ожигов.

Пожарным удалось быстро локализовать очаг возгорания и не допустить его распространения на соседние здания. В 12:28 пожар был ликвидирован, его площадь составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

В тушении были задействованы 28 человек и восемь единиц техники.

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