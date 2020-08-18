Женщина-пассажир пострадала в ДТП с водителем без прав на трассе в Томской области
19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 18 августа, в Томской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 44-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.50 на 20 километре трассы Первомайское - Белый Яр. Здесь 36-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП женщина-пассажир госпитализирована. В сообщении уточняется, что водитель не имел права управления транспортным средством. К тому же он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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