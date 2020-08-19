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Железнодорожное движение между Кемеровской и Томской областями возобновлено

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С сегодняшнего дня, 19 августа, возобновлено железнодорожное сообщение с Кемеровской областью, отмененное из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Кузбассе и повышенным спросом на пригородные железнодорожные перевозки, возобновляется курсирование 9 пригородных электропоездов в направлениях Тайга – Томск и Новокузнецк – Артышта-2.

Изменения в расписании и восстановлении рейсов можно отслеживать на сайте АО «Кузбасс ‑ пригород».

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