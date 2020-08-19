Железнодорожное движение между Кемеровской и Томской областями возобновлено

19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

С сегодняшнего дня, 19 августа, возобновлено железнодорожное сообщение с Кемеровской областью, отмененное из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Кузбассе и повышенным спросом на пригородные железнодорожные перевозки, возобновляется курсирование 9 пригородных электропоездов в направлениях Тайга – Томск и Новокузнецк – Артышта-2.

№6082 сообщением Тайга – Томск-2, ежедневное курсирование, отправление в 4:47, прибытие в 7:09;

№6081 сообщением Томск-2 – Тайга, ежедневное курсирование, отправление в 8:23, прибытие в 10:51;

№6084 сообщением Тайга – Томск-1, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление в 6:11, прибытие в 8:14;

№6085 сообщением Томск-2 – Тайга, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление в 13:51, прибытие в 16:11;

№6088 сообщением Тайга – Томск-2, ежедневное курсирование, отправление в 14:25, прибытие в 16:42;

№6087 сообщением Томск-2 - Тайга, ежедневное курсирование, отправление в 17:50, прибытие в 20:16;

№6090 сообщением Тайга – Томск-1, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление в 16:46, прибытие в 19:03;

№6941 сообщением Новокузнецк – Артышта-2, ежедневное курсирование, отправление в 12:36, прибытие в 14:59;

№6942 сообщением Артышта-2 - Новокузнецк, ежедневное курсирование, отправление в 15:19, прибытие в 17:41.

Изменения в расписании и восстановлении рейсов можно отслеживать на сайте АО «Кузбасс ‑ пригород».

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