В Томске на пересечении улиц Усова и Белинского появилась «Карта мира»

Граффити «Карта мира» появился в кампусе Томского политеха, в сквере на пересечении улиц Усова и Белинского. Арт-объект размещен в рамках совместного проекта вуза и Центра развития городской среды, сообщает пресс-служба ТПУ.

«Образ карты мира был заложен в дизайн-проекте благоустройства сквера. В процессе реализации мы поняли, что наиболее эффектно карта будет смотреться в формате граффити. Оно демонстрирует мультикультурность Томска, поскольку в нашем городе учится много иностранных студентов», — говорит менеджер проектов Центра развития городской среды Томской области Мария Макеева.

Общественное пространство на перекрестке улиц Усова и Белинского находится между корпусами и административными постройками Томского политеха. В 2019 году оно был благоустроено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по проекту дизайнеров «Живой лаборатории». По словам разработчиков, основная задача проекта — «оживить» перекресток и подчеркнуть многоликость студенческого сообщества Томска. Центром сквера стал верстовой столб, вокруг которого и появилось новое граффити (художник Никита Компаниец).

Многонациональность студенчества поддержана в том числе приствольными решетками с индивидуальным дизайном на трех языках — русском, английском и китайском.

В проекте благоустройства сквера использовались плавные, обтекаемые формы, чтобы повысить проницаемость пространства и задействовать его целиком. Также в сквере высадили зеленые насаждения, смонтировали деревянные настилы, установили скамейки.

«Мы планируем и дальше работать со специалистами Центра развития городской среды Томской области, реализовывать вместе различные проекты по исследованию и благоустройству городских общественных пространств, развитию территории кампуса Томского политеха. Университет является неотъемлемой частью города, поэтому он должен развиваться вместе с ним, становиться более удобным как для сотрудников и студентов, так и для жителей Томска», — добавляет зампроректора по организационному и социальному развитию — начальник управления делами и организационной работы ТПУ Виктория Рубцова.

Напомним, работа над проектом благоустройства части ул.Усова в рамках эксперимента «Живой лаборатории» началась в 2018 году. В ней приняли участие представители вузов, городской и областной администрации, студенты, местные жители и ряд компаний. О том, как готовился проект и проводился эксперимент можно почитать в нашем материале.

Фото: news.tpu.ru

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