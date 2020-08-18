Томская область получила еще 340 млн рублей на ремонт 4 участков дорог

18 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томская область получила из федерального бюджета дополнительно 340 млн рублей на четыре дополнительных объекта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, эти деньги будут направлены на приведение в нормативное состояние автотрассы Томск ‑ Аникино ‑ Ярское на участке 13,345 – 24,42 км (от села Коларово до села Батурино), Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево на участке 10,05 – 11,55 км в Томском районе, Больше-Дорохово ‑ Тегульдет на участке 64,874 – 81 км Зырянском районе и Могильный Мыс ‑ Парабель – Каргасок на участке 149 – 157,36 км в Парабельском и Каргасокском районах.

«Распоряжение о выделении шести миллиардов девяти регионам на модернизацию и реконструкцию дорожной сети председатель правительства Михаил Мишустин подписал по поручению президента России Владимира Путина. Это высокая оценка системной работы по строительству и ремонту дорог под руководством губернатора Сергея Жвачкина, — отметил Игорь Шатурный. — По поручению главы региона мы увеличили план национального дорожного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате в этом году по нацпроекту к нормативу будет приведено 36 объектов общей протяженностью почти 185 километров».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Среди целей проекта увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85%, снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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