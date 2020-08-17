Ушел из жизни директор Зоологического музея ТГУ Сергей Москвитин

17 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Фото: Анна Евгеньева, Павел Лопаткин

В воскресенье, 16 августа, на 84-м году жизни после тяжелой болезни скончался Сергей Степанович Москвитин, именитый ученый-орнитолог, директор зоологического музея Томского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, прощание состоится 18 августа с 12.00 до 12.45 в ритуальном зале по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца, 14.

Сергей Москвитин в 1959 году закончил кафедру зоологии позвоночных Томского университета в 1959 г. С 1962 г. совмещал работу в Зоологическом музее с преподавательской деятельностью.

За время работы подготовил 4 лекционных курса и написал более 120 публикаций, включая коллективные монографии, в основном по орнитологической тематике.

В 70–80-е годы был членом научно-методического совета музеев при Минвузе СССР. Участвовал в деятельности рабочих групп Евразии по журавлям (РГЖ), гусеобразным (РГГ) и куликам (РГК). На уровне университета руководил рядом проектов, в том числе Госкомитета СССР по науке и технике, связанных с изучением миграций птиц и их прикладным аспектам.

Сергей Москвитин выиграл и руководил выполнением ряда грантов Министерства высшего образования России. Участвовал в выполнении гранта Intas, имел стипендию фонда Сороса.

За плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования, науки и просвещения отмечен званием «Почетный работник высшего профессионального образования». Также имел разнообразные награды и Минвуза, администрации Томской области и Томска, Томского госуниверситета и ряда обществ.

Почитать интервью с ученым можно по ссылке.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнования семье, коллегам и близким Сергея Москвитина.

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