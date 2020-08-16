За минувшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 новых случая COVID-19

16 августа 2020 / Томский Обзор

В воскресенье, 16 августа, в Томской области зарегистрированы 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 62 человека, один умер. Скончавшийся пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – в анамнезе ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертония, хроническая сердечная недостаточность.

«У него была диагностирована вирусная полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, рецидивом тромбоэмболии легочных артерий», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

Всего за весь период в Томской области официально зарегистрировано 52 умерших, установлено 4979 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 3673 человек. В обсерваторах под Томском сейчас находится 41 человек.

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