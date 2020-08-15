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На набережной Томи появилась пешеходная зона

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На набережной Томи у дома по адресу ул. К. Маркса, 2 и у библиотеки им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) появились знаки «Пешеходная зона», сообщает наш корреспондент.

Согласно действующим правилам дорожного движения, этот знак применяют для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов. Штраф для автомобилистов за нарушение этого правила, согласно КоАП РФ 12.15 ч, составляет 2000 рублей.

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