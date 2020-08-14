В Ботсаду ТГУ готовят новую экспозицию

14 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

В Ботаническом саду Томского госуниверситета идет работа по закладке новой экспозиции. Здесь высадят редкие растения, привезенные из экспедиций сотрудниками СибБС, а также цветочные коллекции Ботсада, сообщает пресс-служба вуза.

«За 140 лет в Сибирском ботаническом саду было сформировано множество коллекций. Чтобы сохранять и приумножать их, требуется дополнительное место, — говорит директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Два года назад на территории, где в советские годы располагались парники, началась работа по обустройству. В настоящее время сюда переносятся растения с разных участков, в том числе с экспериментального, расположенного на ул. Мокрушина».

Вместе с тем каждый год сотрудники СибБС ездят в экспедиции и привозят редкие и исчезающие растения, которые представляют интерес для исследования. Как «чужаки» поведут себя в новых условиях — неизвестно, поэтому они будут размещаться в некоторой изоляции от основных коллекций. Как отмечает Михаил Ямбуров, новая экспозиция имеет не только научное, но и образовательное значение. Здесь будут проходить практику студенты Биологического института ТГУ, планируется проводить занятия для школьников.

Сейчас на территории Ботанического сада работает 36 человек, устроившихся через онлайн-биржу UniProfi. В ближайшие дни количество студентов ещё увеличится, поскольку в преддверии юбилея очень много работы. Ребята не только участвуют в обустройстве новой экспозиции (прокладывают дорожки, сажают растения), они помогают приводить территорию в порядок, вместе с сотрудниками занимаются уборкой мусора и аварийных деревьев, ухаживают за партерными цветниками.

«Новая экспозиция сейчас находится в стадии активного формирования, — поясняет заведующий лабораторией редких растений СибБС ТГУ Алексей Прокопьев. — На то, чтобы посаженные экземпляры принялись, нужно время, поэтому должный вид экспозиция приобретет весной-летом 2021 года. Мы надеемся, что никаких ограничений, связанных с пандемией, уже не будет и гости Ботанического сада смогут увидеть декоративные и редкие растения».

Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета — крупное ботаническое научно-исследовательское учреждение, расположенное на площади более 120 га с уникальным оранжерейно-тепличным комплексом в 6500 кв.м. В нем собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов, из них около 4000 тропических и субтропических, около 800 декоративных древесных и кустарниковых открытого грунта, более 2000 декоративных травянистых, сотни лекарственных, плодово-ягодных и кормовых растений, а также редкие и исчезающие представители флоры.

Фото: пресс-служба ТГУ

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