В Томской области пожарные спасли человека из горящего дома

14 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 14 августа, в деревне Усть-Чузик Парабельского района загорелся двухквартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02.32. К приезду пожарных горело в одной из квартир. Соседи сообщили, что в квартире мог находиться человек.

«В условиях сильного задымления и высокой температуры пожарные ползком на ощупь нашли 58-летнего мужчину и эвакуировали его не улицу», — говорится в сообщении.

В результате пострадавшего с ожогами рук госпитализировали в Парабельскую районную больницу.

Пожар удалось ликвидировать к 3.30. На месте работали три человека и одна единица техники. В результате в комнате обгорели деревянный пол и матрас, закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 5 кв.метров.

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