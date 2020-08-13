За сутки в Томской области зарегистрировали 48 новых случаев заболевания COVID-19, один пациент умер

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 48 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 61 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 28 из вновь заболевших болезнь протекает бессимптомно. У 13 признаки ОРВИ, у 7 - пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 45 человек.

Скончавшийся от коронавирусной инфекции входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердца и почек. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония с осложнением в виде формирования сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, а также инфарктом почек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 4 840 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3 424, умерших 49.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,0.

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