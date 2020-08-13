В Томском районе спасатели вывели из леса заблудившихся из-за грозы сборщиков дикоросов

13 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Накануне, 12 августа, спасатели и сотрудники МЧС вывели из леса мужчину и женщину, которые заблудились в лесном массиве возле деревни Нелюбино Томского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о потерявшихся поступила в 17.21. Мужчина и женщина сначала на велосипедах, а затем пешком отправились собирать дикоросы.

«Настигнувшая в лесу гроза оказалась неприятным сюрпризом для них. Потеряв ориентир и поняв, что заблудились, они позвонили с просьбой о помощи», - сказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Он уточнил, что поиски велись до позднего вечера. В них принимали участие как спасатели областной ПСС, так и работники областной противопожарной службы из села Рыбалово.

«Только в 20:45 поисковая группа нашла потерявшихся, а еще через полчаса вывела их из леса», - добавил Кузьменчук.

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