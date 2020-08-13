Возобновлены авиарейсы Томск — Абакан и Томск — Барнаул

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Возобновлены авиарейсы из аэропорта «Богашево» в Абакан и Барнаул. Полеты осуществляет авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» на самолетах АН-28, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. По маршруту Томск — Абакан: вылет — в 06.00, прилет — в 08.00, Абакан — Томск: вылет — в 08.30, прилет — в 10.30.

Из Томска в Барнаул самолет вылетает в 11.10, прибытие — в 13.00. Обратно: вылет — в 16.10, прилет — в 17.50.

Ознакомиться с расписанием можно на сайтах авиакомпании «СиЛА» и томского аэропорта. Стоимость билетов до Абакана - от 3 200, до Барнаула - от 2 700 рублей.

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