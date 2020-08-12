В Томской области 54 новых случая заболевания коронавирусом
12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусом, 34 человека выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.
У 28 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 20 выявлены признаки ОРВИ, у 6 - пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 45 человек.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 4 792 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3 363 человека, умерших 48.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,99, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.
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