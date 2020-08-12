Губернатор Сергей Жвачкин потребовал от коммунальщиков и глав муниципалитетов форсировать подготовку к зиме

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Подготовка к зиме стала темой № 1 Дня главы муниципального образования, который сегодня, 12 августа, в онлайн-формате провел глава Томской области Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой» для нашей Сибири с ее климатом и просторами особенно актуальна. ЖКХ для сибиряков - это становой хребет. От того, как быстро мы завершим летнюю ремонтную кампанию, вовремя ли завезем топливо в отдаленные населенные пункты, зависит комфорт миллиона жителей, - отметил томский губернатор Сергей Жвачкин. – Если с ремонт дорог и благоустройством мы научились справляться, что называется, в рабочем режиме, то ремонт инженерных сетей из года в год становится испытанием нервов потребителей, коммунальщиков и власти».

Глава региона отметил, что среди главных претензий, которые каждый год власть и жители предъявляют ресурсоснабжающим организациям – это нарушения сроков ремонта и отсутствие рабочих бригад на разрытых траншеях.

«Ресурсники находят этим проблемам тысячи объяснений, но я их не принимаю, - подчеркнул Сергей Жвачкин. – Понятно, что любой ремонт доставляет неудобства. Но люди готовы эти неудобства терпеть, только если видят, что ремонт идет и когда знают точные сроки его окончания».

С другой стороны, отметил губернатор, нужно признать, что для бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса у потребителей должна отсутствовать задолженность за потребленные энергоресурсы – начиная с электричества и тепла и заканчивая углем, мазутом и газом.

«Понимаю, что многие частные компании в период эпидемии оказались в сложной финансовой ситуации. Но когда просроченную задолженность за потребленные ресурсы допускают бюджетные организации – для меня это ЧП», - сказал Сергей Жвачкин.

В связи с этим губернатор поручил своим заместителям Александру Феденёву и Игорю Толстоносову провести аналитические и контрольные мероприятия, главам муниципалитетов – в течение двух недель представить ему графики погашения задолженностей, а коммунальщикам – форсировать ремонтную кампанию.

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