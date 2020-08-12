Силовики освободили «захваченное террористами» судно

12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: УФСБ по Томской области

В Томской области прошла тактико-специальная тренировка подразделений специального назначения УФСБ России по Томской области, региональных УФСВНГ и УФСИН, входящих в состав сводного оперативно-боевого подразделения группировки оперативного штаба региона.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, сводные оперативно-боевые группы во взаимодействии с ГУ МЧС России по Томской области, ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» и Томским ЛО МВД России отработали различные варианты скрытого подхода к захваченному судну с использованием маломерных судов. Во взаимодействии с 10 отдельной смешанной авиационной эскадрильей Сибирского округа ВНГ РФ осуществлено беспарашютное десантирование с вертолёта на захваченное судно с последующим освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов.

В рамках мероприятий отработан алгоритм действий подразделений специального назначения к планированию и проведению специальной операции по пресечению теракта на объекте речного транспорта.

Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

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