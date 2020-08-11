BMW и ВАЗ столкнулись на Коларовском тракте в Томске
12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 12 августа, в Томске на Коларовском тракте, 6а столкнулись BMW и ВАЗ-2110, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.10. В результате ДТП 20-летний водитель отечественного автомобиля с травмами доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул.Иркутской тракт, 198/1, кабинет 308 или в дежурную группу ГИБДД по телефону 8(3822)66-44-22.
Фото: 70.мвд.рф
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