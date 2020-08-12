Томский спортсмен намерен поставить новый рекорд по жиму лежа под водой

12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Виталий Вивчар

Многократный чемпион региональных соревнований, чемпион России и Евразии по русскому жиму Виталий Вивчар собирается установить новый рекорд в книге Гиннеса по жиму штанги под водой на задержке дыхания.

Сейчас рекорд принадлежит Грегу Уиттстоку, он пожал штангу весом 50 кг 62 раза в 2019 году.

«Первый момент, соревновательное движение у меня жим лёжа мнгоповторный - это русский народный жим. Соответственно у меня есть навыки в этой дисциплине. Второй момент, я в принципе люблю нырять, плавать на задержке дыхания, у меня тоже есть к этому предрасположенность и, можно сказать, натренированность. Увидел года два назад эту дисциплину в книге рекордов Гиннеса и меня она заинтересовала. Спустя какое-то время я отправил заявку туда, где-то полгода ожидал ответ. Мне пришли все результаты, все документы, как устанавливать рекорд и так далее», - рассказал Виталий Вивчар.

По регламенту от книги рекордов Гиннеса должна вестись непрерывная съёмка, которая будет фиксировать происходящее с разных сторон. Вначале необходимо взвесить штангу, опустить её под воду. После замера в воду должен будет зайти сам Виталий и по команде начать жать штангу.

Следить за происходящим должен будет профессиональный хронометрист, который будет засекать время попытки. Профессиональный тренер будет следить, чтобы Виталий выполнял упражнение по правилам. И должен присутствовать ещё один независимый свидетель, который так же должен следить за правильным выполнением. Эти люди заполнят специальные документы, которые будут отправлены с доказательной базой в книгу рекордов Гиннеса. Инвентарь Виталию Вивчару предоставляют директор МАУ«ЦСИ» Михаил Ковалёв и Анатолий Борисенко.

По словам Виталия, тренировки проходят у него дома. Для этого он имеет необходимое оборудование, чтобы тренировать нужную группу мышц. Также важны тренировки дыхания – это различные дыхательные упражнения, они объединяют в себе и упражнения из йоги, и специальные тренировки для фридайверов по методу Вима Хофа. Виталий сообщил, что помимо тренировок на суше, уже прошли тренировки и под водой.

«Подтолкнуло меня поставить этот рекорд, скорее всего, желание самореализации. На данный момент ещё что-то подобное не планирую, посмотрим в следующем году. Это дело нужно сделать, а потом дальше идти», - отметил спортсмен.

Посмотреть за установкой рекорда можно завтра, 13 августа, в 11.30 на Лебяжьем озере в поселке Победа.

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