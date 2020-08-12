Почтовые отделения Томской области получили 14 новых автомобилей

12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В распоряжение курьерской службы Почты России в Томской области поступили 14 новых автомобилей Lada Largus, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Новые автомобили адаптированы для перевозки почтовых отправлений, их грузоподъемность составляет 750 кг., в салоне установлен кондиционер, а кузов брендирован логотипом «Курьерская служба Почта России».

Для покупки LADA Largus Почта России получила от ВТБ Лизинг на льготных условиях. Благодаря чему Почта одновременно обновила свой автопарк и поддержала российскую автомобильную промышленность.

«Расширение автомобильного парка стало особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической обстановки, когда спрос на услуги курьерской доставки значительно вырос. Поступление новых автомобилей позволит вывести на линию дополнительно 20 маршрутов, что непременно благоприятно отразится на сроках и качестве доставки», - отметила заместитель директора по логистике УФПС Томской области Любовь Большова.

Сегодня участки курьерской доставки работают в Томске и Северске. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно, не выходя из дома: через сайт Почты России или в мобильном приложении. По приезду сотрудник оформит отправку и примет оплату. Все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.

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