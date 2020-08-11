Обрушение в строящейся школе под Томском произошло из-за нарушений правил безопасности - СКР

Томский Обзор / Фото: 11 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Следователи установили предварительную причину обрушения строительных конструкций в строящейся школе в микрорайоне под Томском, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Работниками строительной компании допущено нарушение правил безопасности, в результате чего произошло обрушение плиты перекрытия, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и вреда здоровью четырем работникам строительной компании», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и тяжкого вреда здоровью человеку).

Как сообщалось, 10 августа в микрорайоне «Северный парк» под Томском обрушились строительные конструкции в строящейся школе. В результате пострадали четверо рабочих. Трое из них госпитализированы, в том числе с тяжкими травмами.

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