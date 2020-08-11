В Томской зафиксированы 56 новых случаев COVID-19

11 августа 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 11 августа, в Томской области зарегистрированы 56 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 54 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что у 31 заболевшего имеются признаки ОРВИ, у двух - пневмония, у 23 инфекция протекает бессимптомно.

От коронавирусной инфекции по результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть трех человек. В анамнезе у всех пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания: у двоих – сахарный диабет, ожирение, хронические бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания, у третьего – ишемия головного мозга. Они также входили в группу риска по возрасту. Заболевание у скончавшихся пациентов протекало в тяжелой форме и осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 44 человека.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 4738 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3329, умерших 48.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,99.

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