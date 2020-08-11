«Газпром нефть» и Томский политехнический университет начнут готовить специалистов по технологичному бурению

11 августа 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» и Томский политехнический университет (ТПУ) открыли партнерскую образовательную программу «Бурение нефтяных и газовых скважин» для выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры нефтегазового и физико-математического профилей. В течение года участники проекта будут изучать инжиниринг бурения и по окончании курса смогут получить работу в нефтяной компании.

Программа подготовки также предполагает освоение студентами процессов проектирования скважин и сопровождения буровых операций на современном программном обеспечении. Для приобретения практических навыков «Газпром нефть» обеспечит доступ будущих специалистов к базам данных с реальных нефтепромыслов и нефтяных месторождений.

Заявки на участие в программе принимаются до 20 августа в режиме онлайн на сайте вуза. Обучение будет проводиться на бесплатной основе с выплатой стипендии на базе университетского Центра Heriot-Watt. Эксперты «Газпром нефти» примут участие в собеседованиях с абитуриентами и станут преподавателями-наставниками для студентов.

«Это первый подобный проект по переподготовке молодых специалистов с физической и математической базой для работы в сфере инжиниринга строительства высокотехнологичных скважин. Помимо знаний по основному направлению, студенты пройдут курс обучения по таким дисциплинам, как разработка месторождений, геология, геофизика и геомеханика, подтянут технический английский язык. Также студенты научатся работать со специализированным программным обеспечением, с которым работают лидеры отрасли, но которое обычно не изучают в вузах», - отмечает Виталий Корябкин, директор по развитию функции «Бурение и внутрискважинные работы» Научно-Технического Центра «Газпром нефти».

«Специально под задачи нефтяников была сформирована программа с углубленным изучением проектирования и бурения скважин. Выпускники буду знать все особенности скважинного инжиниринга, изучат самые современные технологии в этой сфере. В случае если новый учебный год в российских вузах начнется в дистанционном режиме, поступившие на эту программу переподготовки также начнут учебу онлайн. Программа легко адаптируется под такой режим работы», — поясняет Валерий Рукавишников говорит директор Центра Heriot-Watt в ТПУ.

Тэги/темы: