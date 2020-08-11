В Томске мошенник представился директором кафе и похитил 20 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 11 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Персонал одного из томских кафе стал жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, на стационарный телефон заведения поступил звонок. Звонивший представился директором кафе. Во время разговора он убедил сотрудников, что является тем, кем представился, упомянув персональные данные работников. «Директор» сказал, что ему нужны деньги на покупку мебели и попросил перевести 20 000 рублей на номер телефона, что и сделали работники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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