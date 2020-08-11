В Томске снимут киноальманах про социальные сети

11 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Жуков/CAST production

Томские продюсеры Артем Сагеев, Евгений Жуков и Дмитрий Моторный вошли в число победителей форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» с киномальманахом «Соц.сети». На его реализацию кинематографисты получат 1 450 000 рублей.

В рамках проекта будет снято 3 короткометражных фильма на тему влияния социальных сетей на отношения между людьми, также планируется участие популярных московских актёров, которые специально прилетят в Томск для участия в съёмках.

«Эта идея актуальна в наше время для всех людей, связывает всех людей. Это та реальность, в которой мы существуем и будем существовать еще не одно десятилетие. Поэтому проблема излишней зависимости от соцсетей, атрофии общественных отношений, того, что людям все сложнее общаться в реальной жизни — проще написать в мессенджере, познакомиться ВКонтакте, она как никогда актуальна сейчас. Пандемия коронавируса в этом году эту проблему обнажила и показала, что будет с обществом, экономикой, если всех людей запереть по домам наедине с компьютером, телефоном и соцсетями. Но соцсети и технологии несут огромный потенциал для развития человека, это и возможность самовыражения, дотянуться до тех людей, до которых не мог бы дотянуться без соцсетей, — рассказал Артем Сагеев. — С помощью нашего киноальманаха мы решили показать людям, что из категории проблемы соцсетей можно переложить в категорию возможностей, которые они предоставляют. Таким образом мы покажем, что человек может не пропадать в соцсетях, а наоборот, сделать так, чтобы его заметили».

Серия игровых фильмов станет логическим продолжением социального томского кинопроекта CAST для талантливых начинающих кинематографистов. Проект будет реализован в течение 2021 года в Томске, будет опубликован в интернете, какие-то спец премьеры предварительно планируем провести в Томске, Москве и на самом форуме «Таврида».

Всего на грантовый конкурс «Тавриды» было подано 44 заявки. Победителями стали 16 человек, на проекты которых выделено около 12 миллионов рублей. На форум томские кинематографисты отправились при поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

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