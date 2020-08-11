В Северском зоопарке поселился капибара Лунтик

11 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Северский зоопарк

В мае этого года Северский зоопарк представил своим гостям нового обитателя — капибару по кличке Лунтик.

Капибару привезли из Новосибирского зоопарка. Так как эти животные хорошо уживаются с другими, на данный момент Лунтик живёт в вольере вместе с черно-белым лемуром вари.

«Грызунам необходимо тепло, поэтому в зимний период мы переведём Лунтика в помещение. Пока он находится в комфортных для него условиях — на улице», — отмечает администрация зоопарка.

В будущем зоопарк планирует завести самку капибары для увеличения потомства.

Капибара — самый крупный среди современных грызунов, являющийся одним из самых дружелюбных млекопитающих. Капибара встречается по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины. Капибары ведут полуводный образ жизни, питаются плодами и клубнями, сеном и травой, водными растениями. Капибары спокойны, дружелюбны, охотно идут на контакт с человеком, любят ласку. К тому же они чистоплотны и хорошо уживаются с другими животными, в том числе домашними. Вследствие этого в Южной Америке довольно распространено их содержание в качестве домашних любимцев.

Фото: Северский зоопарк

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