ТУСУР разработал для «Микрана» электрооптический модулятор для передачи данных в сетях 5G и 6G

10 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создал опытный образец отечественного электрооптического модулятора, необходимого для передачи данных в системах связи 5G и 6G, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Модулятор разработан на основе фосфида индия, благодаря чему в 5-10 раз миниатюрнее подобных ниобатолитиевых. Устройство способно передавать информацию по волоконно-оптическим каналам со скоростью 400Гбит/с.

«Технические характеристики созданного нами электрооптического модулятора позволяют ему обеспечить передачу данных в полосе частот до 40 гигагерц. Но и это не предельные значения. Потенциально частота, на которой способно работать такое устройство, может превышать 100 гигагерц, — сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории интегральной оптики и радиофотоники кафедры физической электроники ТУСУРа Вадим Арыков.

Он отметил, что устройство имеет широкий спектр применения. Например, может передавать сигнал с базовой станции на радиолокационную решетку на расстояние до нескольких километров. Также модуляторы могут быть применены при создании телевизоров нового поколения 8К с ультравысоким разрешением экрана.

Опытный образец электрооптического модулятора был передан АО «НПФ «Микран» (Томск). Компания получила свидетельство о государственной регистрации и готова запустить массовое производство.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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