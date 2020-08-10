Еще 56 случаев COVID-19 зарегистрированы в Томской области

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 56 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 10 из вновь заболевших обнаружена пневмония, у 23 признаки ОРВИ, у 23 болезнь протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 57 человек. В обсерваторах находятся 44 человека.

С учетом последних данных в Томской области за весь период пандемии установлены 4 682 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3 275 человек, умерших 45.

В сообщение отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 1,0.

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