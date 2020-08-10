Томичей просят помочь в сохранении авторских экскурсий

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2020 // Фото: change.org

Томские экскурсоводы присоединились к акции в защиту авторских тематических экскурсий, попавшим под угрозу в связи с новым законом, который рассматривает парламент. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

«Я против поправок в закон об экскурсионной деятельности. Я за профессионализм, высокое качество, образование. Но обязательная аттестация каждые 5 лет в каждом отдельном регионе, что предлагают поправки, действительно убьёт или уведёт в серую зону все те удивительные начинания в области внутреннего туризма и краеведения, которые сейчас активно развиваются. Эти поправки совершенно не учитывают интересы вне Москвы, специфику развития местных, региональных движений.

Вторые слушания через 10 дней. Поэтому я прошу всех, кому близка моя позиция и позиция авторов петиции, подписать эту петицию», — написала в своём Facebook томский экскурсовод Екатерина Кирсанова.

Речь идет о законопроекте № 864169-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». По мнению авторов письма, ряд его положений окажутся вредоносными для работы профессиональных экскурсоводов и любителей, которые не вписываются в рамки традиционного туризма с «его обзорными экскурсиями и посещением стандартного набора туристических достопримечательностей».

В частности, авторы обращают внимание на вводимую норму об обязательной аттестации экскурсоводов, основанием для допуска к которой является среднее или высшее профессиональное образование в области туристской деятельности, либо дополнительное профессиональное образование (на практике — курсы экскурсоводов).

«Требование прохождения курсов (многомесячных, дорогих, а, главное, обучающих исключительно одной форме экскурсоведения — рассчитанной на туристов-гостей) не только унизительно и бесполезно, но и невозможно для экскурсоводов в области клубного авторского туризма, зачастую людей очень загруженных и востребованных. Аттестация экскурсоводов-авторов, являющихся экспертами каждый в своей области, не может обернуться ничем, кроме профанации и абсурда. Нет специалистов соответствующего уровня в аттестационных комиссиях, невозможно подготовить методические разработки по всему широчайшему спектру тем. Вырастет и риск возникновения коррупционной составляющей, поскольку аттестация в этом случае будет носить формальный характер. И пусть система обязательной аттестации гидов исторически сложилась в некоторых странах Европы (отнюдь не во всех: например, в Германии, в Швейцарии, в Великобритании обязательной аттестации нет), мы не видим необходимости плестись в хвосте у западного законодательства», — считают авторы обращения.

Еще одна норма, о которой говорится в письме — о прохождении аттестации раз в пять лет. Авторы отмечают, что это положение не имеет аналогов в странах с развитым туризмом, избыточно и ничем не обосновано. Кроме того, в обращении указывается недопустимость введения аттестации экскурсоводов каждым субъектом РФ отдельно.

«Принятие закона в таком виде представляет огромную опасность как для клубных экскурсионных проектов, так и в целом для внутреннего туризма. Недаром в европейских странах с развитой сферой туризма аттестация экскурсовода чаще всего распространяется не на отдельный регион, а на территорию страны в целом, мало того, европейское законодательство предусматривает взаимное признание странами компетенций экскурсоводов, прошедших аттестацию в одной из них», — говорится в сообщении.

Авторы письма уверены, что аттестация должна быть добровольной, однократной и распространяться на всю территорию РФ. По их мнению, в законопроекте есть еще ряд положений, ущемляющих права экскурсоводов и экскурсантов. Например, люди без гражданства не смогут работать экскурсоводами, закон налагает на это прямой запрет. В итоге, наши бывшие соотечественники с видом на жительство или с разрешением на работу не смогут работать экскурсоводами, даже если учились в советском вузе, отлично знают русский язык и родились в СССР.

Поддержать обращение можно на сайте.

Тэги/темы: