Иномарка съехала в кювет на трассе Томск-Ярское

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 10 августа, на трассе Томск-Ярское Toyota Auris вылетела в кювет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.00. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota Auris не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал в кювет. В результате женщина, управлявшая автомобилем, доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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