Культурно-туристический кластер может появиться в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 августа 2020 // Фото: Ольга Павлова

В Томске может появиться культурно-туристический кластер, включающий территорию и организации, находящиеся вокруг Воскресенской горы. Соответствующий проект инициировала директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

«На самом деле идея лежит на поверхности. У нашего города есть особенность — он очень красив и очень разрознен. Все эти привлекательные жемчужины: Елань, Татарская слобода, университеты, старые улочки района Болото раскиданы по карте. Это немного дезориентирует тех гостей, туристов, которые приезжают. Мы, как представители туристической деятельности, очень четко эту потребность выявляем, общаясь с посетителями, — рассказала Ольга Павлова. — И мы понимаем, что будет идеально, если на карте Томска появится понятный „старый город“ с пешеходной улицей, которую необходимо реализовать на Бакунина. Это же первая томская улица. И она еще наполнена воздухом, утопает в зелени, не застроена и не закатана в асфальт, а вымощена булыжником. Кого сейчас удивишь асфальтом? Никого. А вот старый булыжник, которому больше 100 лет, — это удивительно. Это то, что нельзя потерять. В старине наше конкурентное преимущество перед Новосибирском, Кемерово, Новокузнецком. Из этих (и не только) городов к нам активно едут, чтобы отдохнуть от суеты».

Предполагается, что территория будущего кластера будет включать Воскресенскую гору, улицы Бакунина, Шишкова, Обруб, Свердлова, Розы Люксембург, Октябрьскую, район Белого озера с включением в него всех заинтересованных организаций.

«Потенциал этого района еще и в том, что там много домов будет расселяться и уже сейчас есть дома, которые идут по программе «Дом за рубль». Это очень хорошая возможность, чтобы восстановить старые объекты и наполнить их нужным содержанием. Представьте, что вы прогуливаетесь по старому городу, где нет навязчивой рекламы, где можно заглянуть в антикварную лавку или художественную галерею, отдохнуть в трактире за чашечкой чая (или чего покрепче)), заглянуть в камерный музей, где воссоздано производство дореволюционного мармелада.

Нигде в другом районе мы такой ситуации не имеем. Мы находимся как будто вне города. Здесь ты чувствуешь себя как будто в другом измерении, ловишь исчезающую реальность с дворовыми посиделками, кошками в окошках. Всё это нужно зафиксировать, осмыслить на новый лад и сделать красивый культурный продукт. В России не мало примеров, когда культура становится драйвером экономического развития. В итоге в выигрыше остаются все: туристы будут расползаться по всему городу. Главное, сгенерировать траффик».

Организаторы отмечают, на данном этапе самое главное собрать проектную группу, включающую представителей бизнеса, власти и общественности. При этом проект не предполагает создания придумывание для города принципиально нового бренда.

«Мы хотим сохранить то, что у нас есть и это все в итоге создаст очень уникальный единый конструкт», — отметила Ольга Павлова.

По ее словам, о своем желании участвовать в будущем кластере под рабочим названием «Слобода 420» заявили участники программы «Дома за рубль». Также ведутся переговоры с представителями бизнеса, городской и областной администраций.

«Томск совершенно себя не исчерпал. Можно воссоздать какие-то объекты, чтобы оживить историю. Например, в 1891 году на Белом озере встречали цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Для этого строили триумфальную арку. Давайте вспомним об этом эпизоде, сделаем аналогичную конструкцию. Поверьте, толпы туристов и Томичей будут с ней фотографироваться, а одновременно узнавать историю, — отмечает Ольга Павлова. — А кто знает, что в Томске 230 лет назад был запущен первый воздушный шар в Сибири? Почему у нас еще нет арт-объекта, напоминающего об этом прорыве?»

Тема купечества тоже может быть очень любопытной. Задача — изучить историко-культурологические пласты, посмотреть, какие каретные ряды были в нашем районе, какие мастерские, что-то воссоздать, что-то обыграть совершенно по-новому. Я не сторонник жесткой музеефикации. Если рядом с Музеем истории Томска в деревянном домике появится «Территория кофе», то мы получим тот самый Томск, в котором старина дружит с инновационностью».

Организатор предполагает, что на реализацию проекта уйдет 5-7 лет и потребует значительных вложений.

«На реализацию проекта (если лёд окончательно тронется) уйдёт несколько лет (5-7): необходимо решать жилищно-коммунальные вопросы, сохранять аутентичный вид домов, контролировать застройку, ремонтировать дороги, привлекать инвесторов и многое-многое другое, — отмечает Ольга Павлова. — В чем особенность и проблематика нашего города — в разобщенности сил. Все должны понимать, что это всем интересно, выгодно».

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