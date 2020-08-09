В Томске опрокинулся «Урал»

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 10 августа, в Томске опрокинулся Урал-636, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.30 на ул.Басандайская, 13. По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего и произошло ДТП. В результате произошедшего водитель для осмотра доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Томичам напоминают, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должно обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.

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