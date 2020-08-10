Самусьский судозавод впервые построил и спустил на воду две морские баржи

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ) спустило на воду две морские баржи класса М-СП 4,5 (лед 40), изготовленные по заказу АО «Томская судоходная компания», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора завода Николая Вдовенко.

Стоимость контракта составила 275 млн рублей. Баржи изготовлены по проекту АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель», который выкупил СССРЗ.

«На изготовление барж ушло 9 месяцев. Подобные объекты мы построили впервые. Они могут выходить в Обскую губу, выходить до морей. (. . .) Грузоподъемность каждой баржи — 2,5 тыс. тонн», — сообщил Вдовенко.

Он отметил, что в текущей навигации баржи будут перевозить железобетонные плиты для ООО «Газпромнефть-Снабжение».

Вдовенко добавил, что в ближайшее время СССРЗ планирует заключить контракт на 1,6 млрд рублей на строительство 10 барж. Это позволит загрузить завод на ближайшие три года. Название компании, с которой ведутся переговоры, он не уточнил.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь Томского района Томской области, он был основан в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности предприятия были модернизированы в конце 1980-х годов. Предприятие входит в холдинг «Сибирский центр логистики» (СЦЛ), в который также входит АО «Томская судоходная компания».

Фото: tomsk.gov.ru

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