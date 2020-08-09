В Томске при пожаре в жилом доме погиб человек

9 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 9 августа, в Томске загорелся 2-этажный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Ново-Киевской поступило в 5.19. К приезду пожарных огнем были охвачены крыша дома и второй этаж.

Пожар удалось ликвидировать в 6.17. В результате обгорели стены внутри двух квартир на 2 этаже, обрешетка крыши дома, стены тамбура. В одной из квартир было обнаружено тело 44-летнего мужчины. На месте работали 7 единиц техники и 32 человека.

Причина пожара устанавливается.

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