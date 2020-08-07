Гигантские улитки и совы поселились в Университетской роще Томска

7 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

На этой неделе на газоне Университетской рощи Томского государственного университета появились большие самодельные фигурки улиток, а на старой иве — совы.

Инициатором проекта стала руководитель «Службы рощи» ТГУ Ангелина Бондаренко. Вместе с коллегами и волонтерами она принимает участие в конкурсе «Томский дворик».

- Улиток и сов мы сделали из больших пластиковых бутылок для воды, - рассказывает Ангелина. - Александр, наш сотрудник, сварил для них каркас. Для того, чтобы скульптуры получились объемными, использовали бумагу, гипс, пенопласт и проволоку. Я формировала объекты, а девочки-волонтёры красили, очень мне помогли.

Теперь улитки живут на газонах у 2 корпуса ТГУ. А на иве обитает две совы: одна пытается слезть, вторая сидит на верхних ветках:

- Она очень древняя. Мы столько лет её спасаем, подрезаем. Поэтому и сов посадили именно сюда - и назвали иву «Деревом мудрости», — говорит руководитель «Службы рощи».

Ангелина Георгиевна планирует продолжать работу - новые экспонаты уже готовятся. Известно, что среди них будут фигурки муравьев, остальное пока остается в секрете.

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