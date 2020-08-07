Уголовное дело возбудили после гибели постояльцев томского пансионата, где была вспышка коронавируса

7 августа 2020 / Томский Обзор

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в санатории «Южный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в начале июня в пансионате для пожилых и инвалидов «Южный» произошла вспышка заболевания COVID-19, были госпитализированы 44 человека. Прокуратура в ходе проверки установила, что руководство учреждения не в полной мере препятствовало механизму передачи инфекции от сотрудников к постояльцам, не усилило режим дезинфекции помещений и ненадлежащим образом организовало выявление лиц с признаками заболевания.

В это же время коронавирусную инфекцию выявили у постояльцев и персонала частного пансионата для пожилых людей «Доброе сердце», тесты подтвердили заболевание у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников.

В середине июля власти региона сообщили, что скончались более десяти постояльцев данных пансионатов.

По последним данным, в Томской области зафиксирован 4 тыс. 471 случай COVID-19, выздоровевших — 3 тыс. 32 человека, умерших — 42.

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