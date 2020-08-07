Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

7 августа 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» и АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста. Среди лауреатов конкурса — три сибиряка из Новосибирска, Томска и Барнаула.

На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (822 материала) и «ТВ и радио» (475 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 427 статей, в «Социальные медиа» — 148 публикаций. В специальной номинации 5G от партнера конкурса журналисты зарегистрировали 45 работ, в спецноминации «Кибербезопасность» от «Ростелекома» — 169. «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС, стала самой популярной спецноминацией — 452 публикации.

«В этом году наш конкурс побил собственные рекорды по количеству участников и заявленных ими работ — на 35% больше, чем в прошлом. Это говорит о возрастающем интересе журналистов к цифровой трансформации в нашей стране и популярности ИТ-направления в целом. Мы поздравляем победителей IX конкурса и уже сейчас приглашаем всех на следующий, юбилейный, который мы запустим осенью этого года», — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«Приятно, что конкурс с каждым годом становится популярнее, и у него появляются свои традиции. Мы стали партнером уже во второй раз. Мы — высокотехнологичная компания, которая делает ставку, в первую очередь, на инновации и их успешное внедрение, и поэтому очень ждем появления возможности в России для развертывания сетей пятого поколения», — отметил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные системы» Хироши Кавада.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

«Печатная пресса»

1 место — Евгений Лобанов, «АиФ-Урал», Екатеринбург;

2 место — Олег Клименко, издательская компания «Золотой Рог», Владивосток;

3 место — Александр Месаркишвили, «Николай Зенин: "Эффективнее соревноваться не с конкурентами, а с самим собой вчерашним"», «Континент Сибирь», Новосибирск.

«Радио и телевидение»

1 место — София Гафарова, ГТРК «Тула»;

2 место — Михаил Сергейчик, «Биометрия — лицом к будущему», НП «ФКИ», Томск;

3 место — Саркар Магомедов, ТК «Россия 1», Дагестан.

«Интернет-СМИ»

1 место — Ксения Стеценко, РИА «Подмосковье сегодня», Московская область;

2 место — Наталья Овчарук, ИА «Башинформ», Башкортостан;

3 место — Татьяна Зырянова, портал Properm.ru, Пермь.

«Социальные медиа»

1 место — Алексей Лисовицкий, портал «Голографика», Самара;

2 место — Сергей Волков, media-reporter.livejournal, Краснодар;

3 место — Станислав Дитятев, портал «Воронеж.Телеком онлайн».

Победителем спецноминации 5G стал материал Аллы Барановой из Екатеринбурга, опубликованный на портале NAG.ru.

Победителем спецноминации «Кибербезопасность» стала публикация Натальи Ардалиной в ИД «Вечерний Ставрополь».

Победителем спецноминации «Цифровая экономика» стала публикация Сергея Ермака, журнал «Эксперт-Урал», Екатеринбург. Жюри присудило также дополнительные специальные призы, в частности, была отмечена Ирина Лопухова из Барнаула за материал «Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску "умной" техники для агробизнеса», ИД «Алтапресс».

Участники, занявшие первое место в каждой из основных номинаций в федеральном этапе, и победители спецноминаций посетят штаб-квартиру компании NEC. О дате поездки будет сообщено дополнительно.

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