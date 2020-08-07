В выходные в Томске не будет ходить троллейбус №5, еще у двоих изменится схема движения

7 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В ближайшие выходные, с 7 по 9 августа, в Томске изменится схема движения троллейбусов №5, №7 и №8, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на тепловой сети под пр.Комсомольским. На время их проведения, с 21.00 пятницы, 7 августа, до 24.00 воскресенья, 9 августа, будет присотановлено движение троллейбуса №5, а «семерки» и «восьмерки» будут следовать по скорректированной схеме.

Так, три вагона троллейбуса 8-го направления будут работать следующим образом: пл. Южная – пр. Кирова - пр. Ленина – пл. Ленина - ул. Дальне-Ключевская – пр. Мира (ост. «мкр. Радужный») – и в обратном направлении к пл. Южной.

Также три единицы троллейбуса № 7 будут следовать по схеме: ул. Высоцкого (Приборный завод) – ул. Иркутский тракт – ул. Пушкина – пл. Соляная – ул. Кузнечный взвоз - пер. 1905 года – пр. Ленина - пл. Ленина – пр. Кирова - пл. Кирова – пл. Привокзальная (Томск - I).

В указанный период времени будет изменена схема движения общественного транспорта, курсирующего по пр. Комсомольскому – это автобусы №№23, 26, 29, 36, 401/27 и 510.

Так, маршрутные автобусы будут следовать по схеме:

№ маршрута Направление Путь следования 23, 26, 29, 36, 401/27, 510 от пл. Кирова к пр. Фрунзе пр. Комсомольский – ул. Герцена – ул. Новгородская – пр. Фрунзе - пр. Комсомольский – далее по маршруту от пр. Фрунзе к пл. Кирова пр. Комсомольский – пр. Фрунзе – ул. Новгородская – ул. Герцена – пр. Комсомольский – далее по маршруту

Напомним, ранее сообщалось, что на данном участке бригады подрядчика АО «ТомскРТС» полностью заменят участок трубы протяженностью 189 метров и диаметром 700 мм. Это позволит обеспечить качественную подачу горячей воды и тепла жителям 86 многоквартирных домов. Реконструируемый участок тепломагистрали № 2г был включен в программу ремонта на 2020 год в связи с высокой степенью износа, из-за чего ежегодно во время гидравлических испытаний здесь выявляются многочисленные дефекты. Сегодня здесь укладывают современные энергоэффективные трубы в пенополимерминеральной изоляции. Стоимость затрат на реконструкцию участка тепломагистрали № 2г составила 28 млн руб.

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