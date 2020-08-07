Спрос на виртуальную телефонию «Ростелекома» вырос в Сибири в два раза

7 августа 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

По итогам первого полугодия 2020 года услуга «Виртуальная АТС» стала вдвое популярнее у сибирских абонентов компании «Ростелеком». Больше всего новых корпоративных клиентов интернет-телефонии стало в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Виртуальная АТС позволяет бизнесу работать удаленно и быть на связи с клиентами не только из офиса. Эта особенность услуги стала востребованной во время пандемии коронавируса, когда предприятия перешли в режим дистанционной работы. С помощью виртуальной АТС удобно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей или в онлайн-режиме проверять статистику по звонкам. В число дополнительных услуг решения входит возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой для оптимизации бизнес-процессов.

Сейчас услуга «Виртуальная АТС» стала еще практичнее: в ней появилась функция загрузки контактов в один клик. Пользователь телефонии через web-интерфейс может скачать образец файла, заполнить его и сразу же добавить необходимые данные.

«Функция массового добавления контактов и рабочих мест востребована у многих компаний, особенно у предприятий с большим штатом сотрудников. Теперь на загрузку контактов не нужно тратить много времени, все делается по сокращенной схеме. Кроме того, во время обновления данных система анализирует итоговый перечень на корректность: например, соответствуют ли пароли требованиям безопасности, не повторяются ли логины и наименования», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» была внесена в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи.

В тарифы на «Виртуальную АТС» включен 1 городской номер или номер 8800 и пакет исходящих минут на любые телефоны России — от 100 до 1 500 минут в зависимости от выбранного тарифного плана. Услуга подключается бесплатно, кроме того, в течение 14 дней виртуальную телефонию можно протестировать без абонентской платы.

Узнать подробнее об услуге, а также оставить заявку на подключение можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

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