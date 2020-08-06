Томичей приглашают поучаствовать в создании луговых цветников

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 6 августа, Томский ландшафтный клуб приглашает всех желающих принять участие в создании лугового цветника возле магазина «Стройпарк» (ул. Вершинина, 76, со стороны реки Томь), сообщается в группе мероприятия в Facebook.⠀

⠀

На встрече гости смогут пообщаться, узнать много нового о растениях, а также поучаствовать в сборе семян.

При себе необходимо иметь:

Индивидуальные средства защиты;

Бутылку с водой;

Несколько пустых пакетов (лучше бумажных), для того, чтобы семена от разных растений складывать в разные пакеты;

Канцелярские ножницы или секатор;

Ручки и бумажки чтобы подписывать название растений.

Начало в 17.00.

Тэги/темы: