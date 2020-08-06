Томичей приглашают поучаствовать в создании луговых цветников
6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Сегодня, 6 августа, Томский ландшафтный клуб приглашает всех желающих принять участие в создании лугового цветника возле магазина «Стройпарк» (ул. Вершинина, 76, со стороны реки Томь), сообщается в группе мероприятия в Facebook.⠀
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На встрече гости смогут пообщаться, узнать много нового о растениях, а также поучаствовать в сборе семян.
При себе необходимо иметь:
- Индивидуальные средства защиты;
- Бутылку с водой;
- Несколько пустых пакетов (лучше бумажных), для того, чтобы семена от разных растений складывать в разные пакеты;
- Канцелярские ножницы или секатор;
- Ручки и бумажки чтобы подписывать название растений.
Начало в 17.00.
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