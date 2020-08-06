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Томичей приглашают поучаствовать в создании луговых цветников

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Сегодня, 6 августа, Томский ландшафтный клуб приглашает всех желающих принять участие в создании лугового цветника возле магазина «Стройпарк» (ул. Вершинина, 76, со стороны реки Томь), сообщается в группе мероприятия в Facebook.⠀

На встрече гости смогут пообщаться, узнать много нового о растениях, а также поучаствовать в сборе семян.

При себе необходимо иметь:

Начало в 17.00.

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