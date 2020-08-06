В выходные в Томске изменится схема движения общественного транспорта

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2020 // Фото: Владимир Дударев

С пятницы по воскресенье в Томске изменится схема движения пассажирского транспорта из-за работ по замене перехода тепловой сети под пр. Комсомольским, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок проспекта от пр.Фрунзе до ул. Герцена будет перекрыт с 21.00 пятницы, 7 августа, до 24.00 воскресенья, 9 августа. В это время будет изменена схема движения общественного транспорта, курсирующего по пр. Комсомольскому – это автобусы №№23, 26, 29, 36, 401/27 и 510. Троллейбусы маршрутов №№5 и 7 не будут работать в этой части города.

Так, маршрутные автобусы будут следовать по схеме:

№ маршрута Направление Путь следования 23, 26, 29, 36, 401/27, 510 от пл. Кирова к пр. Фрунзе пр. Комсомольский – ул. Герцена – ул. Новгородская – пр. Фрунзе - пр. Комсомольский – далее по маршруту от пр. Фрунзе к пл. Кирова пр. Комсомольский – пр. Фрунзе – ул. Новгородская – ул. Герцена – пр. Комсомольский – далее по маршруту

Напомним, ранее сообщалось, что на данном участке бригады подрядчика АО «ТомскРТС» полностью заменят участок трубы протяженностью 189 метров и диаметром 700 мм. Это позволит обеспечить качественную подачу горячей воды и тепла жителям 86 многоквартирных домов. Реконструируемый участок тепломагистрали № 2г был включен в программу ремонта на 2020 год в связи с высокой степенью износа, из-за чего ежегодно во время гидравлических испытаний здесь выявляются многочисленные дефекты. Сегодня здесь укладывают современные энергоэффективные трубы в пенополимерминеральной изоляции. Стоимость затрат на реконструкцию участка тепломагистрали № 2г составила 28 млн руб.

Тэги/темы: