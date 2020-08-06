Мобильный интернет от МТС в пригородах Томска стал в два раза быстрее

6 августа 2020 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Поселки Воронино и Юбилейный попали в зону уверенного приема сети 4G. Это стало возможным после завершения очередного этапа работ по модернизации сети в пригороде Томска.

Теперь для жителей томских пригородах доступны возможности современных цифровых сервисов МТС: они смогут организовать дистанционное обучение, пользоваться возможностями телемедицины, а также общаться с родственниками и друзьями через социальные сети.

В поселках Кисловка, Корнилово, Зональный, а также в СНТ «Сирень-1» и «Огонек-1» были установлены дополнительные базовые станции 4G, это позволило увеличить скорости мобильного интернета в указанных населенных пунктах в среднем в 2 раза. Лидером по трафику среди них является вышка, расположенная в СНТ «Сирень», она обслуживает не только территорию садового товарищества, но и «пятачок» на выезде из Томска, вблизи супермаркета «Абрикос» – именно там совершают покупки жители ближайших поселков.

«Спрос на цифровые сервисы стабильно растет в последние годы, так, индекс цифровой активности* томичей, более чем на 80% превышает прошлогодние показатели. Кроме того, многие жители Томска в этом году самоизолировались на дачных участках еще с апреля. Уже сейчас мы видим, что жители пригорода Томска в среднем скачивают объем мобильного трафика, сопоставимый с объемом потребления трафика по городу. Поэтому мы будем работать над качеством сети, в том числе и в пригороде, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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