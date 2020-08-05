Прожиточный минимум в Томской области во II квартале вырос почти на 700 рублей

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Прожиточный минимум в Томской области во втором квартале 2020 года утвержден в размере 12,218 тыс. рублей на душу населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на соответствующее распоряжения губернатора.

В первом квартале 2020 года этот показатель составлял 11,528 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области вырос на 6%.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения региона во втором квартале составил 12,959 тыс. рублей (рост на 5,9%), для пенсионеров — 9,815 тыс. рублей (рост на 5,4%), для детей — 12,927 тыс. рублей (рост на 6,7%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

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